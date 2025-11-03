Son Mühür/ Merve Turan- Bornova Belediyesi'nin öncülüğünde, kent halkının yoğun katılımıyla Büyükpark'ta gerçekleştirilen "Bi Hayat Fest" adlı dayanışma festivali, bir hafta süren etkinliklerin ardından coşkuyla sona erdi. Festivalin temel amacı, SMA Tip 1 hastası Abbas Miran ve DMD hastası Berk Yıldız isimli iki çocuğun pahalı tedavilerine destek sağlamaktı. İzmir'in dört bir yanından gelen binlerce vatandaş, konserler, atölyeler ve stantlar aracılığıyla iyilik zincirine güçlü bir halka ekledi.

Amaç iki çocuğun tedavisine destek olmaktı

Bornova Büyükpark'ta bir hafta boyunca süren ve hafta sonu zirveye ulaşan etkinlikler, Bornovalılar başta olmak üzere İzmir'in dört bir yanından gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Festival boyunca kurulan iyilik stantları, tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları ve müzik dinletileri, katılımcıların hem eğlenmesini hem de dayanışma ruhunu güçlendirmesini sağladı. Bu büyük buluşma, toplumun özel gereksinimli çocukların yaşam mücadelesine ne denli duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Başkan Eşki: "Bornova, umudun ve dayanışmanın kentidir"

Festivalin kapanışında bir değerlendirme yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, toplumun zor zamanlarda kenetlenmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Eşki, "Bi Hayat Fest, sıradan bir etkinlik olmanın ötesinde, Bornova'nın güçlü dayanışma ruhunun en somut yansımasıdır. Abbas Miran ve Berk Yıldız için el ele vererek destek olan tüm Bornovalılar, gönüllerin en büyük iyilikseverleridir. Katılım gösteren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bornova, bugün bir kez daha kanıtlamıştır ki, burası iyiliğin ve umudun kentidir," ifadelerini kullandı.

Başkan Eşki, festivale destek veren kurumsal sponsorlara da özel bir teşekkür iletti. "Günlük kazançlarını hiç düşünmeden çocuklarımızın tedavisine bağışlayarak bu örnek dayanışmayı sergileyen tüm işletmelere minnettarız. Bu iyilik hareketi, bizim çabalarımızla büyüyerek devam edecektir," sözleriyle sosyal sorumluluk bilincini takdir etti.

Yerel lezzet ve ürün stantlarına yoğun ilgi

Festival alanında kurulan yöresel lezzet ve hediyelik eşya stantları, ziyaretçilerden büyük ilgi görerek kampanyaya önemli bir mali katkı sağladı. Vatandaşlar hem bölgenin özgün tatlarını deneyimleme hem de alışveriş yaparak iki çocuğun tedavi sürecine destek olma fırsatı buldu. Örnek bir sosyal sorumluluk projesi sergileyen sponsor firmalar da, Büyükpark Meydanı'ndaki özel stantlarında gün boyu elde ettikleri tüm geliri, SMA ve DMD hastası çocukların tedavisine bağışlayarak fark yarattı.

Sanatçılar iyilik için sahne aldı

Kapsamlı festival programı dahilinde, Işın Karaca, Anıl Piyancı, Sevcan Orhan, Büşra Salepçioğlu, Fondip ve Ozborn The Roctors gibi tanınmış sanatçılar sahne alarak binlerce müziksevere coşku dolu anlar yaşattı. Müzik performanslarının yanı sıra, yoga seansları, dans gösterileri, tiyatro performansları ve çeşitli atölye çalışmaları da etkinliğin zengin içeriğini oluşturdu. Katılımcılar, bu renkli etkinliklerle hem kaliteli zaman geçirdi hem de toplumsal fayda sağlayan bu zincire güçlü bir destek verdi.