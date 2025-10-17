Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark’ta kapılarını açan İZKİTAPFEST – 6. İzmir Kitap Fuarı ve 9. İzmir Edebiyat Festivali’nin açılış törenine katıldı. 17-26 Ekim tarihleri arasında sürecek etkinliğin ardından Başkan Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın İzmir’deki kooperatif davası ve Menemen’de yapılacak konut projesine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Bursalı, gün içinde düzenlediği basın toplantısında İzmir’deki altyapı ve ulaşım sorunlarına değinmiş, kooperatif davası üzerinden “Bu insanlar belediye eliyle resmen dolandırılmış. Şimdi aynı zihniyet Menemen’de 5 bin konut daha yapacağım diyor. İzmirlilere sesleniyorum, aman dikkat edin, sizi de dolandıracaklar” ifadelerini kullanmıştı.

"ŞEBNEM HANIM İZMİR'İN GEÇİŞİNİ BİLİYOR OLMALI"

Başkan Tugay, bu açıklamalara TOKİ örneği üzerinden karşılık verdi:

“Şebnem Hanım İzmir’in de geçmişini biliyor olmalı, İzmir’deki belediye eliyle yapılmış on binlerce konutta vatandaşlarımız halen oturuyorlar. Menemen’deki konutlarda bir kooperatif modeli yok, sosyal konut olarak belediye kendi imkanlarıyla yapacak. Amacımız vatandaşların uygun fiyatla ev sahibi olmalarını sağlamak ve bu sadece Menemen’de sınırlı kalmayacak, bazı bölgelerde de yeni konut yapımı için çalışıyoruz. Bize bu eleştiriyi getirirken, tabii TOKİ de sosyal konut yapıyor. Keşke daha önceden yapsalardı bugün çok daha fazla insan ev sahibi olurdu ve yüksek kiralar ödemek zorunda kalmazlardı. Yani TOKİ’nin yaptığı ile belediyenin yaptığı arasında bir fark yok. O yüzden TOKİ’nin yaptığına güzel deyip, belediyenin yaptığına çamur atmak etik bir yaklaşım değil. en azından Menemen’de yapacağımız soysal konutların kooperatif modeliyle yapılmadığın biliyor olmasını beklerim.”