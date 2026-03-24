İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU, Konak ve Karabağlar ilçelerinde yürütülen kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe ilişkin önemli bir uyarı yayınladı.

56 kilometrelik altyapı hamlesi

Dünya Bankası desteğiyle başlatılan 21 milyon dolarlık altyapı projesi kapsamında, Konak ve Karabağlar’da toplam 56 kilometrelik yağmursuyu ve kanalizasyon hattının ayrıştırılması çalışmaları yürütülüyor. Çalışmaların özellikle Mithatpaşa Caddesi üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Trafik ve toplu taşıma düzenlemesi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Caddesi’nin Şair Refik Durbaş Caddesi ile 185 Sokak arasındaki bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Trafik, alternatif güzergahlardan yönlendirilecek.

Toplu taşıma hattında da değişiklik yapıldı. Caddeden geçen 10 numaralı ESHOT hattı, çalışmalar süresince Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, bölgedeki sürücülerden trafik işaretlerine uymalarını ve alternatif yolları kullanmalarını istedi. Açıklamada ayrıca “Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.