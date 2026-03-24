Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama’da temeli atılan ancak aradan geçen 5 yıla rağmen tamamlanamayan Sebze ve Meyve Hali projesi üzerinden yerel yönetimi sert bir dille eleştirdi.

2021 yılında büyük vaatlerle başlatılan ve bir yıl içinde teslim edileceği sözü verilen projenin 2026 yılına gelinmesine rağmen atıl vaziyette bırakıldığını vurgulayan Saygılı, bu durumun sadece bir yatırım gecikmesi değil, topyekun bir yönetim zafiyeti olduğunu ifade etti. Kamu kaynaklarının heba edildiği bu tablonun, İzmir halkının beklentilerine vurulan bir darbe olduğunu belirten İl Başkanı, yerel yönetimin önceliklerini sorguladı.

Milyonlarca liralık kamu kaynağı kaderine terk edildi

Projenin mevcut durumuna dair çarpıcı detaylar paylaşan Bilal Saygılı, kaba inşaatı bitirilmiş halde çürümeye bırakılan yapının İzmir’in kaynaklarının nasıl verimsiz kullanıldığının en somut örneği olduğunu dile getirdi. Bergama Sebze ve Meyve Hali'nin bölge ekonomisi için kritik bir öneme sahip olmasına rağmen, 5 yıldır bir arpa boyu yol alınamamasını "mazeret belediyeciliği" olarak nitelendiren Saygılı, CHP’li yönetim anlayışının hizmet üretmek yerine algı yönetimiyle günü kurtarmaya çalıştığını savundu. Saygılı, sorumluluktan kaçan bu yaklaşımın faturasının Bergamalı üreticilere ve İzmirli tüketicilere kesildiğini hatırlattı.

"Hizmet yerine hukuka meydan okumayı seçiyorlar"

İzmir’in acil çözüm bekleyen kronik sorunları dağ gibi birikirken belediye yönetiminin enerjisini siyasi tartışmalara harcadığını belirten Saygılı, dikkat çeken bir başka konuya daha değindi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait binalar önünde nöbet tutarak siyaset devşirmeye çalışanların, şehrin asıl ihtiyaçlarını görmezden geldiğini ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı, belediyeyi yönetenlerin hukuka meydan okumak yerine asli görevlerine dönmeleri gerektiğini söyledi. Saygılı’ya göre, İzmir’in sokaklarında hizmet bekleyen vatandaşın sesi, belediye koridorlarındaki ideolojik polemiklerin gölgesinde kalmış durumda.

Planlama değil, polemik odaklı yönetim anlayışı

Şehir yönetiminin disiplin, akıl ve millete karşı duyulan yüksek sorumluluk bilinciyle yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Bilal Saygılı, bugün İzmir’de tam tersi bir tablonun hakim olduğunu savundu. Projelerin yarım kalmasını, yatırımların sürekli ertelenmesini ve sorunların kangren haline gelmesini "vitrinlik projecilik" anlayışına bağlayan Saygılı, polemikle ve sloganla şehir yönetilemeyeceğini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin asli işi olan yatırımları tamamlamak yerine siyasi tartışmaların merkezinde yer almasının kabul edilemez olduğunu belirten Saygılı, kamuoyunun bu ihmalkarlığı yakından takip ettiğini ifade etti.

İzmir halkı somut yatırım ve çözüm bekliyor

Sonuç olarak İzmir’in yıllardır hizmete susamış bir şekilde beklediğini hatırlatan Saygılı, CHP belediyeciliğinin bu beklentilere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını belirtti. Bergama’daki atıl inşaatın sadece bir örnek olduğunu, İzmir’in pek çok noktasında benzer bir tablonun hüküm sürdüğünü iddia eden Saygılı, sorumluluk makamında oturanları mazeret üretmeyi bırakıp iş yapmaya davet etti. Saygılı, AK Parti olarak İzmir’in hak ettiği yatırımlara kavuşması ve kamu kaynaklarının doğru yönetilmesi adına bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek sözlerini tamamladı.

