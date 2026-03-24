Olay, Buca’da sefer halinde olan bir yolcu minibüsünde meydana geldi. İddiaya göre minibüste yolculuk yapan genç bir kadın, başka bir yolcunun kendisini taciz ettiğini fark etti.

Duruma tepki gösteren genç kadın, yaşananları kayıt altına almak için cep telefonu kamerasını açarak gizlice görüntü almaya başladı. Taciz iddiasına karşı sesini yükselten kadının tepkisi, minibüs içerisinde gerginliğe neden oldu.

Şoför müdahale etti: Şüpheli araçtan indirildi

Genç kadının tepkisi üzerine minibüs şoförü olaya müdahale etti. Şoför, hakkında taciz iddiası bulunan yolcudan araçtan inmesini istedi. Şüpheli şahıs, uyarının ardından minibüsten indirildi ancak olay burada sona ermedi.

Bıçaklar çekildi, tansiyon yükseldi

Araçtan indirilen şüpheli, öfkesine hakim olamayarak sürücüye küfürler savurdu. Cebinden çıkardığı bıçakla tehditler savuran şahıs, minibüs şoförünü dışarı çağırdı.

Yaşananların ardından minibüs şoförü de eline bıçak alarak araçtan indi. İki taraf arasında yaşanan gerilim, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle daha da büyümeden kontrol altına alındı.

Vatandaşlar araya girdi, olası facia önlendi

Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi. Şüpheli şahıs olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan olayın daha büyük bir kavgaya dönüşmesi engellendi.

O anlar ise tacize uğradığını iddia eden genç kadının cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.