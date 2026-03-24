Son Mühür/Gökmen Küçüktaşdemir- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in seçim sürecinde ve sonrasındaki saha incelemelerinde vurguladığı "yerinde ve hızlı hizmet" anlayışı, Efemçukuru Mahallesi’nde somut bir yatırıma dönüştü. Yaklaşık dört ay önce bölgede meydana gelen şiddetli afetten etkilenen ve kullanılamaz hale gelen oyun parkı, belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle baştan aşağı yenilendi. Başkan Çiçek’in afet sonrası mahalle sakinlerine verdiği yenileme sözü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalarla kısa sürede gerçeğe dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Afetin izleri silindi, Park Modernize edildi

Efemçukuru Mahallesi’nde uzun süredir yıpranmış durumda olan ve kış aylarındaki doğal afetle birlikte ağır hasar alan oyun alanı için değişim süreci, Aralık ayı başında Başkan İlkay Çiçek’in bizzat yaptığı incelemelerle hız kazandı. Afetin hemen ardından bölgeye giderek reaksiyon gösteren Başkan Çiçek, mahalledeki tahribatın onarılmasının yanı sıra sosyal alanların da modernize edileceğinin müjdesini vermişti. Bu kapsamda harekete geçen teknik ekipler, eskiyen oyun gruplarını tamamen kaldırarak parkı daha güvenli, estetik ve çocukların keyifle vakit geçirebileceği modern bir yapıya kavuşturdu.

Başkan Çiçek: "Her mahalleye eşit ve hızlı hizmet götürüyoruz"

Yenilenen parkın açılışı ve tamamlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçenin 44 mahallesine de aynı özen ve hassasiyetle yaklaştıklarını vurguladı. Hizmet stratejilerinin temelinde adaletli paylaşım yattığını belirten Başkan Çiçek, "Efemçukuru Mahallemizdeki parkımız zaten yenileme listemizdeydi ancak yaşanan afet süreci hızlandırmamıza vesile oldu. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece afetin izlerini silmekle kalmadık, çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği tertemiz bir alan oluşturduk," ifadelerini kullandı.

Çocuklar için güvenli oyun alanları

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, oyun parkının zemini ve donatıları güncel güvenlik standartlarına uygun hale getirildi. Mahalle sakinlerinin taleplerini önceliklendiren belediye yönetimi, parkın sadece bir oyun alanı değil, aynı zamanda mahallenin sosyal dokusunu güçlendiren bir buluşma noktası olduğunu belirtti. Başkan Çiçek, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte çocuklara seslenerek, "Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Yeni parkımız Efemçukuru’na ve tüm çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun," dedi.