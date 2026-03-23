Manisa’nın Salihli ilçesinden Bozdağ’a zirve tırmanışı için giden ve kendisinden haber alınamayan amatör dağcı Umut Tanrıkulu’nu arama çalışmaları genişletildi. Ekipler, dağcının geceyi geçirdiği kar kuyusunu ve kişisel eşyalarını bulurken, arama faaliyetleri İzmir’in Kiraz ilçesi sınırlarına kaydırıldı.

Zirve tırmanışı kabusa döndü

53 yaşındaki Umut Tanrıkulu, Salihli’nin Burhan Mahallesi’nden cumartesi günü Bozdağ’a tırmanış yapmak üzere yola çıktı. Ancak bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yönünü kaybeden Tanrıkulu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kar kuyusu ve eşyalar bulundu

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, Tanrıkulu’nun geceyi geçirmek için derin bir kar çukuru kazdığı tespit edildi. Söz konusu kar kuyusunun yakınında dağcıya ait sırt çantası ve bazı kişisel eşyalar bulundu.

Bu bulgular, arama çalışmalarının yönünü belirleyen önemli ipuçları arasında yer aldı.

Arama çalışmaları Kiraz’a kaydırıldı

Kar kuyusu çevresinde tespit edilen ayak izlerinin takip edilmesi sonucu, arama faaliyetleri İzmir’in Kiraz ilçesi sınırlarında yoğunlaştırıldı. Ekipler, dağcının bu yönde ilerlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Sosyal medya detayı ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde, Umut Tanrıkulu’nun tırmanış sırasında sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptığı da belirlendi. Bu görüntülerin, arama çalışmalarına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

120 personel sahada

Arama kurtarma çalışmalarına Manisa, İzmir, Uşak ve Balıkesir’den AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma, UMKE ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katılıyor. Toplam 120 personelin görev aldığı çalışmalarda 29 araç ve 5 dron aktif olarak kullanılıyor.

Zorlu şartlarda arama sürüyor

Bölgede etkili olan yoğun sis ve engebeli arazi, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor. Buna rağmen riskli alanlar dahil olmak üzere geniş çaplı tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Gözler gelecek iyi haberde

Yetkililer, kayıp dağcıya ulaşmak için çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtirken, bölgeden gelecek sevindirici bir haber umutla bekleniyor.