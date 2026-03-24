Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Odası Mücevher Saat ve Hediyelik Eşya Grubu Meslek Komitesi Başkanı Bülent Bayırcılar, son günlerde İran ve ABD-İsrail ittifakının yaşadığı savaş nedeniyle yatırımcılar tarafından ‘güvenli liman’ olarak adlandırılan altın ve gümüşteki son düşüşleri değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bülent Bayırcılar: Trump’ın İran’a saldırması bütün dengeleri alt üst etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların küresel piyasalarda bütün dengeleri alt üst ettiğini savunan ve yatırımcıların Brent Petrol’e yönelmesinin altın başta olmak üzere değerli metallerde düşüşe neden olduğunu aktaran İzmir Ticaret Odası Mücevher Saat ve Hediyelik Eşya Grubu Meslek Komitesi Başkanı Bülent Bayırcılar, “Şu an dünyada ne olacağını kimse öngöremiyor, Trump’ın İrana’a bir füzesi bütün dengeleri altüst etti. Brent Petrol’deki artış büyük olasılıkla altındaki düşüşe etken oldu diye düşünüyorum. Bunun dışında başka bir sebep şu an için göremiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Altın savaş bitince normale dönecek”

Son olarak, altının geçtiğimiz aylarda yaşadığı yükselişin de ani olduğunu ve düşüşün de hızlı olduğunu vurgulayan Başkan Bayırcılar, Orta Doğu’daki savaş atmosferinin sonlandığını süreçte altın başta olmak üzere gümüşün normale döneceğini ve piyasaların nefes alacağını kaydederek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Altının geçtiğimiz aylardaki yükselmesi de sektör açısından ani ve fazla oldu, hepimiz bekliyorduk ancak yaşandı, düşmesi de çok hızlı oldu. Bu sürecin İran ve ABD savaşıyla ilgisi var. Yatırımcıların tercihleri değişti diye düşünüyorum, petrole ilgi arttı ancak bunu geçici olarak görüyorum. Savaş bitince normale dönecektir.”