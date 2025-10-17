İzmir’in Buca ilçesinde yasaklı madde ticaretine yönelik operasyonda 10 kilogram yasaklı madde Şüpheli M.A.K. gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Yeşilbağlar Mahallesi’nde belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

10 kilo sentetik ecza ve 28 bin boş kapsül bulundu

Yapılan aramalarda, şüpheli M.A.K.’nin ikametinde ve aracında çok sayıda hazırlanmış yasaklı madde ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında yakalanan M.A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Polis ekipleri, yasaklı madde ticaretine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.