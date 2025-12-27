Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmirlileri enflasyona karşı korumak ve güvenli alışverişle buluşturmak amacıyla hizmete açtığı tanzim satış mağazaları İZMAR, 17’inci şubesini Karşıyaka Nergiz’de hizmete açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından hızla kent geneline yayılan İZMAR’ın yeni mağazasısın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal’ın yer almaması ise dikkat çekti.

İzmir’in her yerinden bu marketler talep ediliyor. Sağlıklı, güvenilir ürün aldıklarından bu marketlerden alışveriş yapıyorlar yandaş marketleri hepimizin hayatlarındaydı. İnsanlar o dönemde gidip alışveriş yapmayı severlerdi. Kazanacaksa belediye kazansın derlerdi. Benzer bir şeyi bu dönemde de yapıyoruz. Yandaş ismi satıldığı için kullanamıyoruz. O yüzden İZMAR ismini kullanıyoruz. Belediye olarak biz marketçilik yapma derdinde değiliz. İnsanların ihtiyacı olmasa böyle bir şeyi yapma derdinde değildik. Zincir marketler birbirlerinin ayağına basmadan Kazancı sürdürüyorlar. Yapabildiğimiz en uygun fiyata burada ürün sağlamaya çalışıyoruz. Burada satın alınacak bazı ürünler belediyenin kendi imalatıdır. Biz marketçilik yapmaya meraklı değiliz ancak insafsız piyasaya vatandaşları teslim etmemek için bu projeleri hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“Tanıdığınız Cemil Tugay şimdi daha deneyimli”

Konuşmasına devam eden Tugay, “Karşıyaka’yı çok özledim. Opera tamamlanacak, 1671 sokağı şekiller meydanına bağlamak çok önemliydi, açtık. Girne caddesinde çökük olan yolları düzenliyoruz. Atatürk caddesini asfaltlıyoruz. Örnekköy’de üst geçit bitmek üzere onu hizmete alacağız. Bunların hepsini yapacağız. Karşıyakalı hemşehirilerime buradan giderken başlarınızı öne eğdirmem demiştim. Çalışmaları Yapmaya devam edeceğiz. Ben 5 sene gözünüzün önünde çalıştım. Tanıdığınız Cemil Tugay şu anda daha da deneyimli ve azimli olarak göreve devam ediyor. Karşıyaka benim gözümün bebeği ama İzmir’in 31 ilçesinde de sorunlar var onunla da ilgileniyorum” dedi