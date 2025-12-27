Son Mühür/ Seçil Ünlü - Çeşme Belediyesi, çocukların güvenli ve nitelikli ortamlarda gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Alaçatı Mahallesi’nde yapımına başlanan Hayriye ve Vehbi Özen Çocuk Etkinlik Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Merkez, “Yuvamız Çeşme Hayriye Özen ve Vehbi Özen Çocuk Etkinlik Merkezi” adıyla hizmet verecek.

36 çocuk kapasiteli, çok yönlü merkez

Toplam 450 metrekarelik inşaat alanına sahip merkezde, her biri 30 metrekare büyüklüğünde ve 12’şer çocuk kapasiteli 3 sınıf yer alacak. Projede kapalı avlu, çocuk oyun alanları, peyzaj düzenlemeleri, kauçuk zeminli açık oyun alanı, hobi bahçesi ve kum havuzu bulunacak. Merkez, çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir ortamda gelişimini destekleyecek şekilde planlandı. Yapımına 2025 yılı içinde başlanan merkezin 2026 yılı başında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Denizli: “Çocuklarımız için umutlu bir gelecek inşa ediyoruz”

Temel atma töreninde konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, göreve geldikleri günden bu yana çocuklara yönelik yatırımları öncelik olarak ele aldıklarını belirtti. Kısa sürede üçüncü çocuk etkinlik merkezini kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Denizli, çocukların gelişimine katkı sunmanın belediyenin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

Çocuk etkinlik merkezlerinin yalnızca birer yapı olmadığını dile getiren Denizli, bu alanların çocukların paylaşmayı, birlikte yaşamayı ve dayanışmayı öğrendiği önemli merkezler olduğunu söyledi. “Yuvamız Çeşme” çatısı altında çocukların uzmanlar eşliğinde güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamıyla buluşturulduğunu kaydetti.

Özen ailesine teşekkür

Başkan Denizli, merkezin hayata geçirilmesine katkı sunan Özen ailesine teşekkür etti. Özellikle Şaban Özen’in projeye gönüllü destek verdiğini belirten Denizli, Hayriye ve Vehbi Özen isimlerinin çocukların sesleriyle bu merkezde yaşatılacak olmasının büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Çeşme’de kamusal eğitim alanları yaygınlaşıyor

Hayriye ve Vehbi Özen Çocuk Etkinlik Merkezi’nin tamamlanmasıyla birlikte Çeşme’de çocuklara yönelik kamusal eğitim ve gelişim alanlarının sayısı artmış olacak. Belediye, kent genelinde çocukların güvenle büyüyebileceği, oyunla öğrenebileceği ve nitelikli eğitimle buluşabileceği alanları yaygınlaştırmayı sürdürüyor.