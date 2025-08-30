Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları devam ederken, CHP öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda alternatif kutlama töreni düzenledi. Törenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz yıl 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlamalarında, tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek SoloTürk gösterisi iptal edilmişti.

Milli bayramların ve kurtuluş günlerinin tasarruf kapsamına alınmaması gerektiğini savunan İzmirliler, karara büyük tepki göstermişti. Tepkiler sürerken Teknofest’te gösterinin yapılması dikkat çekmişti.

SoloTürk, İzmir'e gelecek!

Bu yıl ise İzmir’e müjde geldi. Başkan Cemil Tugay, 9 Eylül’de SoloTürk’ün kentte olacağını açıkladı. Tugay, “SoloTürk, 9 Eylül’de İzmir’de olacak diye biliyorum. Geçenlerde SoloTürk’ün ihtiyacının karşılanacağı bir kağıt imzaladım. SoloTürk, İzmir’e gelecek” dedi.