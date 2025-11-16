Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde gece 04.30 sıralarında büyük bir panik yaşandı. İddiaya göre S.A. isimli şüpheli, yanında taşıdığı pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

Şüphelinin açtığı ateşten çıkan saçmalar, o sırada yoldan geçen üç kişiye isabet ederek yaralanmalarına neden oldu.

Polise de ateş etti: Ekip otosuna ve memura isabet etti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören saldırgan, tüfeğiyle bu kez polis yönüne ateş açtı. Saçmalar:

Bir polis memuruna,

Ekip otosuna

isabet etti.

Polislerin uzun süren ikna ve müdahale çabalarının ardından S.A. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Dört yaralı hastaneye kaldırıldı

Olayda yaralanan üç vatandaş ve polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Saldırgan adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin geçmişte farklı suçlardan 5 ayrı kaydı bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri olayın nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Saldırganın olay öncesi ve olay anındaki hareketleri incelenirken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin de toplandığı öğrenildi.