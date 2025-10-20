Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan seçimlerin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman, ülkenin 6. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Erhürman, Yüksek Mahkeme binasının bahçesinde düzenlenen törenle mazbatasını Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ’dan teslim aldı.

YSK Başkanı Özerdağ, Erhürman’ın 87 bin 137 oy alarak yüzde 62,76 oranında destekle cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı. “Hayırlısı olsun, görevinde başarılar diliyorum” diyen Özerdağ, seçim sürecinde görev yapan tüm kurullara ve personele teşekkür etti.

“Ülke tarihinin en hızlı sonuçlanan seçimi”

YSK Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sürecinin başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, “YSK, ilçe ve sandık kurullarımız büyük özveriyle çalıştı. Bu seçim, ülke tarihimizin en hızlı sonuçlanan seçimi oldu. Saat 19.30 itibarıyla tüm sonuçlar resmi olarak açıklandı” ifadelerini kullandı.

Erhürman: “Demokrasimizle gurur duyuyoruz”

Mazbatasını teslim aldıktan sonra konuşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçim sürecinin demokratik olgunlukla geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“YSK bu süreci öyle bir şekilde yönetti ki, hiç kimsenin en ufak bir kuşkusu kalmadı. Bu da demokrasimizin ve kurumlarımızın ne kadar güçlü olduğunun açık bir göstergesidir. Yargımızla, kurumlarımızla ve halkımızın demokrasi bilinciyle gurur duyuyoruz.”

“Anayasa ve hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeyeceğim”

Cumhurbaşkanı Erhürman, görevi boyunca hukukun üstünlüğü ve anayasal değerlere sadık kalacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı olarak Anayasa’ya saygıdan, Anayasa’nın ve hukukun üstünlüğünü korumaktan bir dakika bile vazgeçmeyeceğim. Cumhurbaşkanlığı ve Yüksek Mahkeme, bu konuda iş birliği içinde çalışması gereken iki önemli kurumdur.”

“Yasaların denetiminde aktif rol üstleneceğiz”

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının yasaların Anayasa’ya uygunluğunun denetimi sürecinde aktif bir rol üstleneceğini vurguladı.

“Cumhurbaşkanlığı, Anayasa’ya uygunluk konusunda denetim görevini titizlikle yerine getirecek. Ülkemizin hukuk devleti kimliğini güçlendirmek için yargı organlarımızla tam bir koordinasyon içinde olacağız,” dedi.

Mazbata törenine geniş katılım

Yüksek Mahkeme bahçesinde düzenlenen törene; Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katılım gösterdi.