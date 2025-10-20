“Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasında yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda hazırlanan iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 40’ı tutuklu toplam 200 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

İddianamede, örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’a 9 farklı suçtan cezalandırma talebi yöneltildi. Aktaş’ın suçtan elde ettiği malvarlıklarının da müsadere edilmesi istendi.

Suç örgütü, rüşvet ve ihaleye fesat suçlamaları

Savcılığın hazırladığı iddianamede şüpheliler hakkında;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme,

Örgüte üye olma,

Örgüte yardım etme,

İhaleye fesat karıştırma,

Edimin ifasına fesat karıştırma,

Resmî ve özel belgede sahtecilik,

Rüşvet alma, verme ve aracılık etme,

Kamu kurumlarını dolandırma,

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

Gerçeğe aykırı fatura düzenleme

gibi suçlamalar yöneltildi.

Aziz İhsan Aktaş hakkında 9 ayrı suçtan dava

İddianamede yer alan bilgilere göre, Aziz İhsan Aktaş’ın şu suçlardan cezalandırılması talep edildi:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK 220/1),

42 farklı fiilden ihaleye fesat karıştırma (TCK 235/1-3.b),

4 farklı fiilden edimin ifasına fesat karıştırma (TCK 236/1),

5 fiilden resmî belgede sahtecilik (TCK 204/2),

21 fiilden özel belgede sahtecilik (TCK 207/1),

Kamu kurumlarını dolandırma (TCK 158/1-e),

10 fiilden rüşvet verme (TCK 252/1),

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (TCK 282),

Gerçeğe aykırı fatura düzenleme (VUK 359/b).

Belediye başkanları hakkında da suçlamalar yer aldı

İddianamede, aralarında bazı belediye başkanlarının da bulunduğu çok sayıda isim hakkında cezalandırma talebi yer aldı.

Buna göre:

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, iki ayrı fiilden ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet alma suçlamalarıyla,

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, iki fiilden ihaleye fesat karıştırma ve iki fiilden özel belgede sahtecilik suçlamalarıyla,

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, rüşvet alma suçlamasıyla,

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, rüşvet alma suçlamasıyla,

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, rüşvet alma suçlamasıyla,

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, rüşvet alma suçlamasıyla,

yargılanacak.

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a ağır suçlamalar

İddianamede yer alan bir diğer isim Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat oldu. Akpolat hakkında;

Suç örgütüne üye olma (TCK 220/2),

26 farklı fiilden ihaleye fesat karıştırma (TCK 235/1 ve 235/3.b),

3 fiilden resmî belgede sahtecilik (TCK 204/2),

19 fiilden özel belgede sahtecilik (TCK 207/1),

Kamu kurumlarını dolandırma (TCK 158/1-e),

4 fiilden rüşvet alma (TCK 252/1),

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (TCK 282) ve

Haksız mal edinme (3628 Sayılı Kanun Madde 13)

suçlarından cezalandırılması istendi.

Savcılık, Akpolat’ın suçtan elde ettiği malvarlıklarının da müsadere edilmesini talep etti.

Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 20 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Mahkeme tarafından iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, sanıklar hakkında kamu davası açıldı.

Soruşturma kapsamında yeni delillerin incelenmeye devam ettiği ve yargılama sürecinin önümüzdeki haftalarda başlayacağı bildirildi.