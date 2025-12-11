Son Mühür- ABD, vizesiz giriş hakkına sahip 42 ülke vatandaşına yönelik güvenlik taramasını sertleştiren yeni bir düzenleme başlattı.

Donald Trump yönetiminin planına göre, ABD’ye seyahat edecek yolcular son beş yıla ait tüm sosyal medya faaliyetlerini yetkililere bildirmek zorunda olacak.

Yeni düzenleme kimleri kapsıyor?

ABD’nin aldığı karar; İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu 42 ülke vatandaşını kapsıyor.

Bu ülkelerin vatandaşları şu anda vize almadan ABD’ye giriş yapabiliyor. Ancak yeni süreç, vizesiz giriş programı (ESTA) için yapılan başvurularda çok daha kapsamlı veri paylaşımını zorunlu kılıyor.

Telefon, e-posta, biyometrik veri… Kapsam genişliyor

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı (CBP) tarafından yayımlanan duyuruya göre ziyaretçilerden:

Son 5 yılda kullandıkları tüm sosyal medya hesapları,

Aynı dönemde kullandıkları tüm telefon numaraları,

Son 10 yılda kullandıkları e-posta adresleri,

Yüz taraması, parmak izi, DNA ve iris (göz) taraması gibi biyometrik veriler,

Eş ve çocuklar dahil aile üyelerinin isim, doğum tarihi, doğum yeri ve adres bilgileri talep edilecek.

Bu düzenleme, ABD’nin güvenlik protokollerinde yeni bir döneme işaret ediyor.

Trump yönetiminin kararına dayanıyor

CBP, ESTA başvuru formundaki bu değişikliklerin, Donald Trump’ın yeni döneminin ilk gününde imzaladığı başkanlık kararnamesine uyum amacı taşıdığını açıkladı.

Söz konusu kararnamede, ABD’ye gelen kişilerin “ülkeye, kurumlarına veya değerlerine karşı düşmanca tutum taşımadığından emin olmak” için daha katı bir tarama yapılması talep ediliyordu.

Dünya Kupası öncesi milyonları etkileyecek

Yeni uygulamanın zamanlaması, 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası öncesine denk geliyor.

FIFA, turnuva süresince stadyumlara 5 milyon taraftarın girmesini; Kuzey Amerika ülkelerine ise milyonlarca ziyaretçi akın etmesini bekliyor.