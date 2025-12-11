Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde art arda gelen disiplin işlemleri, parti içi tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın yönetimi hedef alan açıklamalarının ardından disipline sevk edilmesi ve istifasını duyurması, “eleştiri kültürü” ve “parti içi disiplin” başlıklarını öne çıkardı.

Yönetim: Eleştiriler parti içi kanallardan yapılmalı

CHP yönetimi, Çakır’ın disipline sevk edilmesi sonrası yaptığı değerlendirmede, parti içinde eleştiri yollarının açık olduğunu ancak bazı milletvekillerinin bu kanalları kullanmadığını belirtiyor. Kurmaylar, eleştirilerin medya üzerinden yapılmasını “iktidara malzeme vermek” olarak değerlendiriyor.

Yönetim, son kurultayda muhalif duran il başkanlarının görevden alınmamasını da “iyi niyet göstergesi” olarak örnek gösteriyor.

Eleştiren vekiller: Partinin iyiliği için konuşuyoruz

Yönetime yönelik çıkışlarıyla dikkat çeken milletvekilleri ise partiden ayrılmayı düşünmediklerini ifade ediyor. Eleştirilerini “partinin geleceği için” yaptıklarını savunan vekiller, buna rağmen sosyal medyada linç girişimleri ve disiplin tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını dile getiriyor.

Yönetim: İhraç istemiyoruz ama zorunlu durumlar var

Parti yönetimi, geniş kapsamlı ihraç süreçleri yürütmek istemediğini ancak bazı açıklamaların sokakta ve parti içinde karşılık bulmadığını belirtiyor. Kurmaylar, “Zorunlu kaldığımızda disiplin süreci işletiliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Ayrıca, toplumda bu tartışmaların karşılık bulmadığı, vatandaşın ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm beklediği vurgulanıyor.

Sürecin partiye etkisi sınırlı görülüyor

CHP kurmayları, mevcut tartışmaların parti bütünlüğünü zedelemediğini, örgütün yönetimin arkasında olduğunu ifade ediyor. Kurultayda elde edilen desteğe dikkat çekilerek, “Parti içinde kopuş ya da yönetim krizine işaret eden bir durum yok” görüşü paylaşılıyor.

Çakır’ın disipline sevki: Tüzük gereği

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Çakır’ın disipline sevkine ilişkin sorulara, partinin tüzüğüne atıf yaparak yanıt verdi. Emre, “Birden fazla basın açıklaması ve televizyon programı oldu. Karar artık kaçınılmaz hale geldi” dedi.