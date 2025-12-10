Çiftin boşanma süreci, aslında evliliklerinin ilk yılından itibaren inişli çıkışlı bir seyir izledi. Daha önce de "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle mahkemeye başvuran ancak son anda boşanmaktan vazgeçen ikili, bu kez kararlarını netleştirdi. 2025 yılı içerisinde yeniden mahkemeye başvuran çiftin evliliği, kısa sürede sonuçlanan bir dava ile resmen sona erdi.

Evlilik ve İlk Kriz

Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş, 2022 yılında hayatlarını birleştirdiğinde medya dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyordu. Ancak evliliklerinin henüz 8. ayında ilk ciddi krizlerini yaşadılar. Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Bu hamle, takipçileri ve sevenleri arasında şaşkınlık yarattı.

Kısa bir süre sonra Pınar Erbaş, boşanma dilekçesinden feragat ederek davayı geri çekti. O dönemde çiftin aralarındaki sorunları çözdüğü ve evliliklerine ikinci bir şans verdikleri düşünüldü. Ancak bu barışma süreci, evliliğin temellerini sağlamlaştırmaya yetmedi.

İkinci Başvuru ve Kesin Ayrılık

Zaman içerisinde çift arasındaki anlaşmazlıkların yeniden gün yüzüne çıkmasıyla, 2025 yılında boşanma iddiaları tekrar alevlendi. Bu kez iddialar, resmiyete döküldü ve çift, anlaşmalı olarak boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. "Jet hızında" gerçekleşen boşanma davası sonucunda, Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş resmen boşandı.

Çiftin ayrılık kararının ardında yatan nedenler hakkında taraflardan detaylı bir açıklama gelmezken, sürecin sessiz sedasız tamamlandığı gözlendi. İki ismin de kariyerlerine odaklandığı bu dönemde, özel hayatlarıyla ilgili yaşanan bu gelişme magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

1985 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, gazetecilik kariyerine savaş muhabirliği ile başladı. Özellikle Orta Doğu coğrafyasındaki sıcak bölgelerde yaptığı haberlerle tanındı. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine kadar yükselen Ersoy, hazırlayıp sunduğu tartışma programları ve belgesellerle dikkat çekti.

Pınar Erbaş Kimdir?

1987 İstanbul doğumlu Pınar Erbaş, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Kariyerine Habertürk'te muhabir olarak başlayan Erbaş, daha sonra Show TV'ye geçiş yaptı. Uzun yıllardır Show TV Hafta Sonu Ana Haber Bülteni spikerliğini yürüten Erbaş, aynı zamanda yazdığı kitaplarla da tanınmaktadır.