Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun yılın son toplantısında yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik sert mesajlar verdi. Parti kurmaylarından bu alana ilişkin kapsamlı ve sonuç odaklı adımlar atılmasını istedi.

“Toplumsal yapıya tehdit, milli güvenlik sorunu”

Toplantı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Erdoğan, yasa dışı bahis meselesinin toplumda ciddi tahribat yarattığını belirterek, bunun yalnızca hukuki değil aynı zamanda milli güvenlik boyutu bulunan kritik bir konu olduğunu vurguladı. Erdoğan’ın, “Aile bütünlüğünü ve toplumsal düzeni sarsan bu yapıya asla izin verilmeyecek. Bu işin kökünü kazımakta kararlıyız.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

“Her birim sorumluluk alacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, tüm parti yönetimi ve kabine üyelerinin sürece dahil olması gerektiğini belirterek, “Herkes üzerine düşeni yerine getirecek. Hiçbir birim bu meselenin dışında kalmayacak. Bu konuyu süratle sonuçlandırın.” talimatını verdiği aktarıldı.

Suriye Mesajı: “Misafir olarak gideceğiz”

MYK toplantısında Suriye’deki gelişmeler de gündem maddeleri arasında yer aldı. Erdoğan’ın, önceki gün yaptığı konuşmada dile getirdiği “Sözümüzü mutlaka tutacağız” ifadesine atıfla, henüz net bir takvim açıklanmadığını ancak belirlenen hedeflerden geri adım atılmayacağını söylediği belirtildi. Erdoğan’ın, “Suriye’ye misafir olarak gideceğiz.” dediği aktarıldı.

Terörsüz Türkiye vurgusu: “Geri dönüş yok”

Toplantının bir diğer başlığı, AK Parti’nin kısa süre içinde Meclis’e sunacağı “Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi” temalı rapor oldu. Yaklaşık 60 sayfaya ulaştığı belirtilen çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan’ın, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdiği ifade edildi.

Erdoğan’ın, “Türkiye bu yükten mutlaka kurtulacak. Bu süreçte herkesin söylemine ve yaklaşımına özen göstermesi gerekiyor. Raporu bekliyorum.” dediği bildirildi.

Asgari ücret konusu gündemde değil

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda asgari ücrete ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.