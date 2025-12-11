İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin terörle mücadelede kararlılıkla çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Yerlikaya, “Türkiye’nin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz operasyonlara devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DEAŞ’a finans ve propaganda ağına darbe

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda kritik bir çarkın kırıldığını belirtti.

Şüphelilerin, örgüte finans sağladığı, para transferleri yaptığı ve sosyal medya üzerinden propaganda yürüttüğü tespit edildi.

22 ilde eş zamanlı baskınlar

Operasyonlar kapsamına alınan iller şöyle sıralandı: İzmir dahil 22 ilde, Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat.

Jandarma ekiplerinin son iki haftada düzenlediği baskınlarda toplam 92 şüphelinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Yakalanan şüphelilerin dijital materyalleri ve para transfer kayıtları incelenirken, operasyonun genişleyebileceği ifade ediliyor.

Güvenlik kaynakları, DEAŞ’ın Türkiye'de sosyal medya ve para ağı oluşturmaya yönelik faaliyetlerinin uzun süredir takip edildiğini belirtiyor.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Yerlikaya, açıklamasının sonunda, “Terör örgütlerine ve onların finans kaynaklarına göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum” dedi.