Son Mühür- X, Chat üzerinden gönderilen mesajların ve dosyaların uçtan uca şifrelendiğini belirtiyor. Ancak teknik dokümanlarda önemli detaylar bulunuyor. Mesaj içerikleri şifrelenmiş olsa da alıcı bilgileri ve gönderim zamanı gibi metadata verileri korunmuyor.

Platform ayrıca, iki kişi arasındaki iletişimi üçüncü bir tarafın gizlice dinlemesine veya yönlendirmesine imkân tanıyan “man-in-the-middle” saldırılarına karşı henüz tam bir koruma sağlamadığını ifade ediyor. Bu nedenle şirket içinden yetkisiz bir erişim olması veya yasal talepler doğrultusunda veri incelemesi gerçekleşmesi durumunda kullanıcıların müdahaleyi fark edemeyebileceği kabul ediliyor.

X, sohbet doğrulama ve cihaz kimliği gibi ek güvenlik korumalarının üzerinde çalışıldığını; şifreleme protokolünün gelecekte açık kaynak hâline getirileceğini açıklıyor.

PIN sistemi ve anahtar yönetimi

Chat’i ilk kez kullanan kullanıcıların bir PIN kodu oluşturması gerekiyor. Bu PIN cihaz dışına çıkmıyor ve şifreleme anahtarlarının X sunucularında korunmasına yardımcı oluyor.

Chat ile gelen yeni özellikler

Yeni sistem, eski DM altyapısına kıyasla kapsamlı bir yenilenme sunuyor. Öne çıkan başlıca özellikler şöyle:

Sesli ve görüntülü görüşme

Dosya ve medya paylaşımı

Kaybolan mesajlar

Mesaj düzenleme ve silme

Grup sohbetleri

Medya şifrelemesi

Ekran görüntüsü engelleme veya bildirim gönderme

Sohbet güvenliği için “safety number” doğrulaması

Kullanıcılar isterlerse sohbetlerde Grok yapay zekası desteğinden yararlanabiliyor. Ancak bu özellik aktif edildiğinde mesajların X tarafından çözümleneceği belirtiliyor.

Kullanıcı şikayetleri artıyor

Chat’in geniş çaplı kullanımına başlanmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda sorun bildirildi. Kullanıcıların en sık dile getirdiği problemler arasında şunlar yer alıyor:

Mesajların yüklenmemesi veya bağlantı olarak görünmesi

Gecikme ve donma sorunları

Grup sohbetlerinde kişi ekleyememe veya ad değiştirememe

İlk aşamada sesli mesaj desteğinin bulunmaması

PIN ekranının “gereksiz” veya “karmaşık” olarak değerlendirilmesi

Bazı kullanıcılar Chat’i “kullanışsız”, “korkunç” ve “gereksiz bir değişiklik” olarak tanımlarken X yönetimi konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Güncellemenin nedeni

Elon Musk, uzun süredir X’i bir “her şey uygulaması”na dönüştürme hedefi doğrultusunda çalışıyor. WhatsApp ve Signal gibi uygulamalarla rekabet edecek güvenli bir mesajlaşma altyapısı da bu vizyonun önemli ayaklarından biri.

WhatsApp’ın kullanım alanının genişlediği bir dönemde atılan bu adım, aynı zamanda X’in geçmiş güvenlik problemlerinin ardından daha güçlü bir iletişim sistemi kurma çabasının devamı niteliğinde görülüyor.