Son Mühür- Bursa merkezli tatlı zinciri Ekleristan, yaşadığı mali sıkıntıların ardından konkordato sürecine girdi. Türkiye genelinde 400’ün üzerinde şubeye ulaşan şirket için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi. Mahkeme, sürecin yönetimi ve mali yapının gözetimi için Nesrin Beşe’yi konkordato komiseri olarak atadı.

Şirketin mal varlığına sıkı tedbir

Mahkeme kararında, Ekleristan’a ait taşınır ve taşınmaz varlıkların ikinci bir karar çıkana kadar üçüncü kişilere devrinin yasaklandığı belirtildi. Ayrıca şirketin mahkemeden izin almadan rehin tesis edemeyeceği, kefalet veremeyeceği ve karşılıksız tasarruflarda bulunamayacağı hükme bağlandı. Karar doğrultusunda, şirketin tüm finansal hareketleri komiser gözetiminde sürdürülecek.

Takip ve haciz işlemleri durduruldu

Geçici mühlet kararıyla birlikte, 8 Aralık 2025 itibarıyla Ekleristan aleyhine herhangi bir icra ya da iflas takibi başlatılamayacak. Mahkeme, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz dahil tüm takip işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi. Ancak bu tedbirlerin, kanunen imtiyazlı alacaklar ile rehinle teminat altına alınmış borçları kapsamadığı da vurgulandı.

Alacaklılar için yedi günlük itiraz süresi

Kararda, alacaklı olduğunu ileri süren kişi ve kurumların ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye itiraz dilekçesi sunabileceği ifade edildi. İtiraz sahiplerinin, konkordato sürecine ilişkin delillerini bu süre içinde mahkemeye iletmesi gerekiyor. Üç aylık geçici mühlet sürecinde şirketin mali durumuna ilişkin nihai değerlendirmenin yapılacağı ve konkordatonun akıbetinin belirleneceği aktarıldı.

2020’de kuruldu, kısa sürede 61 ile ulaştı

Ekler, makaron ve sütlü tatlı çeşitleriyle tanınan Ekleristan, 2020 yılında faaliyete başladıktan sonra hızlı bir büyüme grafiği yakalayarak 61 ilde genişleyen bir şube ağı oluşturmuştu. Şirketin konkordato başvurusuyla, son dönem ekonomik dalgalanmaların tatlı zincirleri üzerindeki etkisi bir kez daha gündeme taşınmış oldu.