Pendik’te bir evde çıkan yangında iki çocuk yaşamını yitirirken, iki çocuk da ağır yaralandı. Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak’taki iki katlı binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 çocuk hayatını kaybetti

Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan dört çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hastanedeki çocuklardan ikisinin hayatını kaybettiği, ikisinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan çocukların annesinin yangın sırasında evde olmadığı ifade edildi.