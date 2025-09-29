İzmir'in Karabağlar ilçesi, ardı ardına yaşanan iki bıçaklı saldırı olayıyla sarsıldı. Farklı mahallelerde kısa süre aralıklarla gerçekleşen olaylarda, bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı. Polis ekipleri, saldırıların tek faili olduğu belirlenen şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İlk saldırının adresi: Devrim Mahallesi

Olaylar zinciri, gece saatlerinde Devrim Mahallesi'nde başladı. Edinilen bilgilere göre, B.S. (24) ile Selim Yağız (33) arasında henüz netleşmeyen bir mesele yüzünden sözlü bir tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede tırmanmasıyla birlikte, B.S. yanında taşıdığı bıçağı çekerek Yağız'a saldırdı. Aldığı derin bıçak darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selim Yağız, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan B.S. ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin acil durum merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, Selim Yağız'ın maalesef hayatını kaybettiği tespit edildi.

İkinci saldırı: Baba ve oğul hedef alındı

Devrim Mahallesi'ndeki olayın ardından kaçan şüpheli B.S., kısa bir süre sonra bu kez Kibar Mahallesi 3805 Sokak'ta ortaya çıktı. Burada, S.K. (46) ve oğlu E.K.'yi (19) hedef aldı. Henüz hangi nedenle tartıştıkları belirlenemeyen bu iki kişiyi de bıçakla yaralayan saldırgan, paniğe neden oldu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan baba ve oğlu derhal ilk müdahalelerini yaparak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini korumadığı ancak tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Zanlı suç aletiyle birlikte yakalandı

Polis ekipleri, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için Karabağlar genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen takip sonucunda B.S., üzerinde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaşamını yitiren Selim Yağız'ın cansız bedeni, olay yerindeki detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, gözaltına alınan şüpheli B.S.'nin geçmişte tam altı farklı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olaylarla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.