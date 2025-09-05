Son Mühür- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’nin tarım politikaları üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdağ, şeker pancarı, mısır ve ayçiçeği gibi stratejik ürünlerin tohumlarının büyük oranda ithal edildiğine dikkat çekerek, “Tohum, dünyadaki en stratejik metadır. Ülkemizde üretilen şeker pancarı, mısır, ayçiçeği tohumlarının neredeyse tamamı ithal” ifadelerini kullandı.

“Durum vahim”

Endüstri bitkilerinde yaşanan tabloyu “vahim” olarak nitelendiren Özdağ, Yozgat İl Başkanı’nın bu konuyu sahada tespit ettiğini hatırlattı. Zafer Partisi’nin Türk tarımını sadece ülkeyi değil, bölgedeki halkları da besleyecek seviyeye ulaştırma kararlılığında olduğunu vurgulayan Özdağ, “Partimiz, büyük bir tarımsal atılım için gerekli politika ve kararlara sahiptir” dedi.

Çimento fabrikası tepkisi

Ümit Özdağ konuşmasında Silivri’ye de özel bir parantez açtı. Trakya’nın bereketli tarım arazilerinde çimento fabrikası kurulacağına dair duyumlar aldığını aktaran Özdağ, bu girişimin tarım toprakları için büyük bir tehdit olduğunu belirtti.

“Silivri’ye bu kötülüğü yapmayın”

Silivri Belediye Başkanı’na çağrıda bulunan Özdağ, “Silivri’de Trakya’nın verimli tarım arazilerinin ortasına bir çimento fabrikası yapılması için ruhsat verildiğini duydum. Belediye Başkanı’na çağrım; Silivri’ye, Silivri ve Trakya tarımına bu kötülüğü yapmayın. Ailenize kara bir leke bırakmayın” sözleriyle tepkisini dile getirdi.