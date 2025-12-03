Son Mühür/ Emine Kulak- TTI- İzmir 19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, Fuar İzmir’de kapılarını açtı. Türkiye’nin en büyük turizm platformu olan TTI İzmir, sektörün öncülerini bir kez daha bir araya getirdi. 3-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Fuar’ın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TUGAY: İZMİR, ÇOK YÖNLÜ TURİZMİN YÜKSELEN MERKEZİ OLMA YOLUNDA”

İzmir’in turizmdeki cazibesinden bahseden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “ Dünya güzelliklerle dolu. Biz artık dünyanın her tarafından keşfedilmeyi bekleyen çok değerli yerler olduğunu biliyoruz. Akdeniz, Ege bölgesi bizde içinde olduğumuz için değerini biliyoruz. Afrika geleceğin yıldızı. Dünya’nın her köşesi insanları daha fazla çekmeye hazır. Bulunduğumuz bölgenin turizm açısından değerli olduğunu biliyoruz. Anadolu 12 bin yıllık medeniyetlere ev sahipliği yaptığını tarihi yapı ile ortaya koyuyor. Bu güzel dünyanın kendi yaşam süremiz içinde elbette değerini bilmeliyiz ve diğer taraftan turizm değerini korumalıyız. TÜRSAB’taki yeni yönetimi ben de kutluyorum. Önümüzdeki günlerde İzmir2in yanında olmalarını diliyorum. Onlarla çalışmak bizim için de onur olacak. Turizmin her sektöründen katılımcılar fuara katıldı. Geçen seneye göre iki kat fazla katılımın olduğunu öğrendik. Tüm kültürel değerleri korumak ve geliştirmek ve geleceğin de bu değerleri görmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Turizm sadece kum güneş, gezmek değil bazen sağlık bazen gastronomi oluyor. Deneyim ve eğitim içerikli geziler de çok fazla oluyor. Turizm artık çok sektörlü katma değeri fazla olan bir yatırım haline geldi. İzmir de sağlık turizmi noktasında da adım adım ilerleyen bir şehir” dedi.

EKER: İZMİR FURARINI DESTEKLEMEMİZ GEREKİR

Turizm sektörünün geleceğine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, “Fuarların önemini kaybettiği tarzında bir takım iddialar var. Mümkün değildir. İş yapacağımız kişilerle karşılıklı güveni ve samimiyeti almamız gerekiyor. İzmir fuarını desteklememiz ve büyütmemiz gereken bir yerdir. Daha fazla çalışıp daha iyi yerlere getireceğiz Dünya’da her şehri birbirinin rakibi. Bizler ortak ve paydaş olarak görmeliyiz. Aksi halde gelişmemiz mümkün olmayacaktır. Turizmde gelişme ve istihdama yönelik çalışmalar yapacağız” dedi.

ATAOĞLU: KUZEY KIBRIS’A HERKESİ DAVET EDİYORUM

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, “Ana vatanın en güzel noktalarından bir tanesi olan İzmir’deyiz. Fuara katılımın ve katılım sonrası geri dönüşün ne kadar önemli olduğunu bilerek yerimizi alıyoruz. Kuzey Kıbrıs’a herkesi davet ediyorum. İlerleyen dönemde turizmin gelişmesinden ve Kuzey Kıbrıs’ın aday olmasından dolayı canla başla çalışıyoruz” dedi.