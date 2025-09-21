Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Gaziantep’te özel bir hastanede görev yapan kulak burun boğaz uzmanına verilen 109 milyon TL’lik tazminat cezasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kararın hekimler arasında derin kaygı yarattığını belirten TTB, hasta güvenliğinin önemine dikkat çekerek, tıbbi müdahalelerde gelişebilecek komplikasyonların kötü tıbbi uygulamalardan (malpraktis) ayırt edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Haksız cezalar hekimleri defansif tıpa yönlendiriyor”

TTB’nin açıklamasında, verilen kararın yalnızca bireysel hekimleri değil, sağlık hizmetinin bütününü olumsuz etkilediği ifade edildi:

Haksız ve ölçüsüz cezalar yalnızca bireysel olarak hekimleri değil, sağlık hizmetinin bütününü baskı altına almakta; hekimleri defansif tıp uygulamalarına yöneltmektedir.

Türk Tabipleri Birliği olarak vurgulamak isteriz ki; Sağlık alanında hasta haklarını da gözeten bir yapı olarak kusurların ve ihlallerin mutlaka yargısal denetimi olmalı ama tıbbi müdahalelerde gelişebilecek komplikasyonlar kötü tıbbi uygulamalardan ayırt edilmeli ve haksız ceza verilmemelidir. Adil, ölçülü, emsal teşkil eden diğer kararlarla uyumlu olması, yalnızca hekimler için değil, hastalar için de güvenli bir sağlık hizmeti sunumunun teminatıdır. Çağrımız; Yargı organlarını, sağlık alanında adaletin tesisinde ölçülülük ilkesini gözetmeye, Sağlık Bakanlığı’nı ve ilgili kurumları, sağlık hizmetlerinin riskli doğasını gözeten düzenlemeler yapmaya, kamuoyunu, hekimlerin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları zorlukları anlamaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki; sağlık hizmeti, hekim ve hasta arasında kurulan güven ilişkisiyle mümkündür. Bu ilişkinin cezalandırma kaygısıyla zedelenmesi, toplumun sağlığına zarar verecektir”