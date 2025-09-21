Fenerbahçe Spor Kulübü’nde olağanüstü seçime gidilen genel kurulda oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. Seçim, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanında yer alan Kenan Evren Lisesi’nin bulunduğu alanda gerçekleştiriliyor.

50 sandık kuruldu

Genel kurul kapsamında kurulan 50 sandıkta oy verme işlemi saat 10.00 itibarıyla başladı. Üyeler, gün boyunca saat 17.00’ye kadar sandık başına giderek tercihlerini yapabilecek.

İki aday yarışıyor

Seçimde mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran yarışıyor. Üyeler oylarını farklı renklerdeki pusulalarla kullanacak. Buna göre Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusulalar tercih edilecek.

Yoğun katılım bekleniyor

Fenerbahçe camiasında merakla beklenen seçimde, gün boyunca yüksek bir katılımın olması öngörülüyor. Sonuçların, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım süreciyle birlikte akşam saatlerinde netleşmesi bekleniyor.