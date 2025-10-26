Son Mühür- ABD'de federal hükümetin kapanmasına yol açan kriz, bir ayını tamamlamak üzere. Senato'da Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında 2026 bütçesi yüzünden yaşanan anlaşmazlık sonrası 750 bin hühümet çalışanı ücretsiz izne çıkarılmıştı.

Trump liderliğindeki Cumhuriyetçilerin Obama döneminde çıkarılan sağlık sigortası (Obamacare) konusunda atmak istediği adımlara Demokratlar, ''Temiz bir finansman yasası'' hamlesiyle karşılık vermişti.

1.3 milyon ABD askeri...



ABD ekonomisine her hafta yaklaşık 2 milyar dolarlık bir kayba yol açan krizin faturası dünyanın dört bir yanında görev yapan ve sayısı 1.3 milyonu bulan ABD askerlerinin maaşlarına da yansımaya başladı.

Başkan Trump'ın 23 Ekim'de Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Büyük bir vatansever, dostum ve destekçim'' var sözleriyle duyurduğu bağış oranının 130 milyon dolar olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD medyasında çıkan haberlerde söz konusu bağışçının Timothy Mellon olduğu konuşulmaya başlandı.

New York Times, iki kaynaktan doğrulattığı haberinde bağışçının Timothy Mellon olduğunu duyurdu.

130 milyon dolar bağış...



Çevirmen Berna Gülpınar,

''ABD'de hükümet kapalıyken askeri personelin maaşlarının ödenebilmesi için, Trump'ın "vatansever" bir dostu devlete 130 milyon dolar bağış yapmış.

Trump'ın ismini açıklamadığı bu bağışçının Timothy Mellon olduğu söyleniyor.

Milyarder Mellon hanedanı Trump'a çalışıyor.'' hatırlatmasında bulundu.

Mellon Trump'ın öncülüğündeki Make America Great Again'e bugüne kadar 165 milyon dolar bağış yaptığı belirtiliyor.

Eski Hazine Bakanı Andrew Mellon'un torunu olan Timothy Mellon'un şahsi servetinin 700 milyon dolar, aile servetinin ise 14 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

