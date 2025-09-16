ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Camilla’yı dostları olarak tanımlarken, “Kral Charles ülkesini iyi temsil eden biri” ifadelerini kullandı.

İngiltere ile ticaret müzakereleri gündemde

Trump, ziyaretinde Kral Charles, Kraliyet ailesi ve Başbakan Keir Starmer ile bir araya geleceğini belirtti. İngiliz yetkililerin ticaret müzakerelerini sürdürmek istediklerini dile getiren Trump, “Biraz daha iyi bir anlaşma elde edip edemeyeceklerini görmek istiyorlar. Ben de bu konuda onlarla konuşacağım” dedi.

Gazze sorusu: “Henüz bir görüşmem olmadı”

Gazetecilerin İsrail’in Gazze’ye yönelik işgal harekâtı hakkındaki sorusuna yanıt veren Trump, operasyon öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmediğini söyledi. Konuya dair fazla bilgi sahibi olmadığını belirten Trump, “Hamas rehineleri kalkan olarak kullanıyorsa, bunun çok ağır bir bedeli olur” ifadelerini kullandı.

Venezuela açıklaması: “Üç tekne vuruldu”

Trump, ABD ordusunun Venezuela’dan uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle hedef aldığı teknelere ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Daha önce iki teknenin vurulduğu açıklanırken Trump, “Aslında üç tekneyi vurduk, iki değil. Ama siz ikisini gördünüz” dedi.

ABD, 2 Eylül’de Tren de Aragua çetesiyle bağlantılı bir tekneyi vurmuş, saldırıda 11 kişi ölmüştü. Trump, daha sonra ikinci bir operasyon yapıldığını ve 3 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

“Zelenskiy anlaşma yapmak zorunda”

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya ile savaşa son vermek için adım atması gerektiğini belirtti:

“Harekete geçmek ve bir anlaşma yapmak zorunda kalacak. Zelenskiy, anlaşma yapmak zorunda kalacak.”

Avrupa’yı da daha fazla sorumluluk almaya çağıran Trump, “Avrupa, Rusya’dan petrol alımını durdurmak zorunda. Bu savaşın sona ermesi için ciddi bir adım olur” dedi.

“Ben de aynı odada bulunmalıyım”

Trump, Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşme ihtimaline de değinerek, “Görünüşe göre benim de onlarla aynı odada bulunmam gerekecek. Çünkü ikisi bir araya gelemiyor, aralarında büyük bir nefret var” ifadelerini kullandı.

TikTok hakkında yeni gelişme

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’a ilişkin açıklama yapan Trump, büyük şirketlerin uygulamayı satın almak için girişimde bulunduğunu söyledi. “Çin ile bir anlaşma sağladım” diyen Trump, Cuma günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşerek detayları netleştireceğini açıkladı.