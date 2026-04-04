İstanbul, kritik bir diplomatik zirveye ev sahipliği yapıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye ulaştı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan duyuruya göre, 4 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen bu çalışma ziyareti kapsamında iki lider, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgeyi etkileyen güncel gelişmeleri masaya yatırıyor. Görüşmenin odak noktasını, İstanbul Süreci’nin canlandırılması, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve bölgedeki gerilimi sonlandıracak barışçıl çözüm yollarının değerlendirilmesi oluşturuyor.

Görüşmeye kimler eşlik etti?

Ziyaretin başlangıcında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen resmi karşılama töreninde devletin üst düzey isimleri de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Törenin ardından liderler, Ukrayna ve bölge istikrarı adına büyük önem taşıyan kapalı kapılar ardındaki görüşmeye geçti.