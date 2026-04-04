Trabzonspor-Galatasaray derbisinde gözler Uğurcan Çakır’da olacak. Sezon başında 30 milyon euro bedelle Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer olan milli kaleci, bordo-mavili camianın tepkilerinin odağında yer alıyor. Trabzonspor taraftarları, Galatasaray’ın konakladığı otelin yakınındaki köprüye “Bu şehir unutmaz hain olanı” ve “Hain olanın boynu vurulur” yazılı pankartlar astı.

Milli kaleci Uğurcan Çakır’ın eşi Kübra Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşine destek mesajı verdi. Çakır, “Yaşadığın tüm zorluklara rağmen her zaman sabrettin ve şükrettin. Sabır ve zamanın getirdiği güzellikler hayatımıza yeniden umut kattı. Seni çok seviyoruz, nice başarılarına aşkım” ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Kübra Çakır, kendisine gönderilen “İstanbul kabusun olsun” gibi mesajları ifşa etti. Gelen tepkilere daha fazla dayanamadığını belirten Çakır, “İnanılmaz mesajlar alıyorum ama bu son nokta. Bir kadının bir kadına bunu söylemesi çok üzücü” dedi.