Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Van’ın Tuşba ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08.52’de meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe yol açarken, Van’ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

AFAD'tan açıklama

AFAD’dan yapılan açıklamada, deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği ve saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52'de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"ifadelerine yer verildi.

Van’ın Tuşba ilçesinde gerçekleşen 5,2 büyüklüğündeki deprem anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik hali gözler önüne serildi.