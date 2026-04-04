Fecr, Rical, Emir Kebir ve Ebu Ali petrokimya tesislerinin hedef alındığı saldırılarda, Bender İmam petrokimya tesisinin bazı bölümlerinin ağır hasar gördüğü bildirildi. Saldırılarda en az 5 kişinin yaralandığı belirtilirken, Tasnim haber ajansı ise hasarın boyutunun henüz netlik kazanmadığını ve bölgede incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

Öte yandan savaşta “ateşkes” konusu yeniden gündeme geldi ancak girişimler sonuçsuz kaldı. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığıyla İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu açıkladı. Fars Haber Ajansı’na konuşan bir kaynak ise İran’ın bu teklife yazılı yanıt vermediğini, bunun yerine sahada saldırıları sürdürerek karşılık verdiğini belirtti. Kaynak, ABD’nin ateşkes için yürüttüğü diplomatik girişimlerin, özellikle Kuveyt’in Bubiyan Adası’nda bu ülkeye ait askeri depo alanının hedef alınmasının ardından daha da yoğunlaştığını ifade etti.

Orta Doğu kaynamaya devam ediyor