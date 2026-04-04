Son Mühür - Savaş 36. gününde yeniden şiddetlenirken, ABD ve İsrail’in İran’ın Huzistan eyaletinde petrokimya tesislerinin bulunduğu sanayi bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 5 kişi yaralandı. İran resmi ajansı IRNA’nın Huzistan Valiliği’ne dayandırdığı habere göre, Mahşehr ve Bender İmam kentlerindeki sanayi bölgeleri hedef alındı.
Ağır hasar meydana geldi
Fecr, Rical, Emir Kebir ve Ebu Ali petrokimya tesislerinin hedef alındığı saldırılarda, Bender İmam petrokimya tesisinin bazı bölümlerinin ağır hasar gördüğü bildirildi. Saldırılarda en az 5 kişinin yaralandığı belirtilirken, Tasnim haber ajansı ise hasarın boyutunun henüz netlik kazanmadığını ve bölgede incelemelerin sürdüğünü duyurdu.
İran'dan ABD'ye ret
Öte yandan savaşta “ateşkes” konusu yeniden gündeme geldi ancak girişimler sonuçsuz kaldı. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığıyla İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu açıkladı. Fars Haber Ajansı’na konuşan bir kaynak ise İran’ın bu teklife yazılı yanıt vermediğini, bunun yerine sahada saldırıları sürdürerek karşılık verdiğini belirtti. Kaynak, ABD’nin ateşkes için yürüttüğü diplomatik girişimlerin, özellikle Kuveyt’in Bubiyan Adası’nda bu ülkeye ait askeri depo alanının hedef alınmasının ardından daha da yoğunlaştığını ifade etti.
Orta Doğu kaynamaya devam ediyor
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlattı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda, İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.