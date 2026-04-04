Irak’ın enerji arz güvenliğini doğrudan etkileyen kritik bir gelişme yaşandı. İran’dan sağlanan doğal gaz akışının durması, özellikle ülkenin güney bölgelerinde elektrik üretimini ciddi şekilde tehdit ediyor. Yetkililer, oluşan açığı kapatmak için alternatif kaynaklara yönelirken, yaz ayları öncesinde alarm seviyesi yükselmiş durumda.

İran’dan Irak’a gaz akışı tamamen kesildi

Irak Elektrik Bakanlığı, İran’dan ülkenin güney vilayetlerine sağlanan doğal gaz tedarikinin tamamen durduğunu açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Ahmet Musa, yaptığı değerlendirmede gaz akışında keskin bir düşüş yaşandığını ve sevkiyatın tamamen kesilmesinin enerji üretimini doğrudan etkilediğini belirtti.

Yetkililer, bu kesintinin özellikle Basra ve çevresinde elektrik üretim kapasitesini zorlayacağını ifade ediyor. Bölgedeki santrallerin büyük ölçüde ithal gaza bağımlı olması, krizin etkisini daha da artırıyor.

Günlük gaz miktarı sert düştü

Açıklamada dikkat çeken en önemli detaylardan biri, İran’dan sağlanan gaz miktarındaki dramatik düşüş oldu. Daha önce günlük yaklaşık 35 milyon metreküp seviyesinde olan gaz akışı, şu anda yalnızca 5 milyon metreküp civarına geriledi.

Bu düşüş, Irak’ın enerji üretiminde ciddi bir açık oluşmasına neden olurken, özellikle yaz aylarında artan klima kullanımıyla birlikte elektrik talebinin zirve yapması bekleniyor.

Yerli kaynaklar devreye alınacak

Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı’nın talimatıyla, İran’dan gelen gazdaki eksikliği telafi etmek amacıyla yerli gaz kaynaklarının devreye alınması için çalışmalar başlatıldı.

Irak yönetimi, kısa vadede üretim açığını kapatmak için mevcut yerli rezervleri kullanmayı planlarken, orta ve uzun vadede enerji kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini hızlandırmayı hedefliyor.

Gaz kesintisi ikinci kez yaşandı

İran’dan Irak’a yönelik gaz akışının kesilmesi son dönemde ikinci kez yaşanıyor. Daha önce de bölgedeki jeopolitik gerilimler nedeniyle benzer bir kesinti yaşanmıştı.

Bu durum, Irak’ın enerji altyapısının dışa bağımlılığını bir kez daha gündeme getirirken, uzmanlar kalıcı çözüm için yerli üretim ve alternatif enerji yatırımlarının artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yaz ayları öncesi enerji alarmı

Irak Elektrik Bakanlığı, yaz aylarında elektrik talebinin ciddi şekilde artacağını öngörüyor. Özellikle aşırı sıcakların etkisiyle klima kullanımının yaygınlaşması, mevcut arz-talep dengesini daha da kırılgan hale getiriyor.

Yetkililer, enerji kesintilerinin önüne geçmek için acil önlemler üzerinde çalışıldığını belirtirken, halkın da olası kesintilere karşı dikkatli olması isteniyor.

Enerji arz güvenliği yeniden gündemde

Yaşanan gelişme, Irak’ın enerji arz güvenliği konusundaki yapısal sorunlarını yeniden gözler önüne serdi. Uzmanlara göre, dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlar yapılmadığı sürece benzer krizlerin tekrarlanması kaçınılmaz.

Irak yönetimi ise hem yerli üretimi artırma hem de alternatif enerji tedarik yolları oluşturma konusunda çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor.