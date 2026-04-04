Son Mühür - İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail ile bağlantılı bir geminin kamikaze insansız hava araçlarıyla vurulduğunu açıkladı.
Devrim Muhafızları açıkladı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İsrail rejimiyle bağlantılı MSC Ishyka gemisine Hürmüz Boğazı menzilinde insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi” ifadelerine yer verildi.
Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına saldırı
İran’da ABD ve İsrail tarafından Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına da bir saldırı düzenlendi. Saldırıda santralde görevli güvenlik personelinin hayatını kaybettiği bildirilirken, patlamanın etkisi ve düşen şarapneller nedeniyle yan binalardan birinin hasar gördüğü ifade edildi. Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda dördüncü kez hedef alındı.
ABD'nin teklifini reddettiler
Öte yandan savaşta “ateşkes” konusu yeniden gündeme geldi ancak girişimler sonuçsuz kaldı. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığıyla İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu açıkladı. Fars Haber Ajansı’na konuşan bir kaynak ise İran’ın bu teklife yazılı yanıt vermediğini, bunun yerine sahada saldırıları sürdürerek karşılık verdiğini belirtti. Kaynak, ABD’nin ateşkes için yürüttüğü diplomatik girişimlerin, özellikle Kuveyt’in Bubiyan Adası’nda bu ülkeye ait askeri depo alanının hedef alınmasının ardından daha da yoğunlaştığını ifade etti.