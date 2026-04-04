Son Mühür - Van’ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Vatandaşları tedirgin eden sarsıntının ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir uyarı geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van’ın Tuşba ilçesinde saat 08.52’de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, başta Bitlis ve Ağrı olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, ekipler bölgede saha taramalarını sürdürdü. AFAD, ilk açıklamasında herhangi bir can ya da mal kaybının tespit edilmediğini bildirdi.

Görür'den korkutan uyarı

Depremin ardından açıklama yapan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının meydana geldiği bölgeye dikkat çekti. Görür, depremin Van-Yeşilköşk fay zonları arasında gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Van-Yeşilköşk fay zonları arasında, Van’da 5,1 deprem oldu. Bu zon bir bindirme zonu. Daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz.”