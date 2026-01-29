Son Mühür- Suriye'de iç savaşın hüküm sürdüğü ve ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu dönemde bugün Şara'ya dönüşen Colani'yle ilgili en ilginç iddia, genç bir analistten gelmişti.

İsrail merkezli düşünce kuruluşu Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs'de ABD uzmanı Baş Analist olarak çalışan Ceng Sagnic'in,

''Colani'yi Suriye'nin liderliğine hazırlıyorlar. Muhtemelen de El-Kaide ile bağını koparması için baskı yapıyorlar'' iddiasına yer verdiği tweetin tarihi 3 Haziran 2015 olması, Sagnic'in inanılmaz bir öngörüde bulunduğunu gözler önüne serdi.

10 yıl sonrasını gördü...



İdlip'te El-Nusra örgütü lideri olduğu dönemin ardından Colani için atılan tweet, 10 yıl sonra gerçek olmuş görünüyor.

ABD Başkanı Trump'ın, ''Sert adam'', ''Harika, genç çekici adam'', ''Çok iyi iş çıkarıyor'', ''Zor bir mahalle, o sert bir adam ama çok iyi anlaştık ve çok ilerleme kaydedildi'' sözleriyle destek verdiği, Beyaz Saray'da kabul ettiği Colani, Beşar Esad rejiminin yıkıldığı süreçten bu yana Ahmet Şara ismini kullanıyor.

Bir zamanlar düşmandılar...

En son, Suriye iç savaşı boyunca üzerine bomba yağdıran Rusya'yı ziyaret eden Şara, bir dönem düşman kamplarda oldukları Putin'den de onay aldığını gözler önüne serdi.



YPG/SDG'nin devlet içinde devlet hayallerini yok eden Ahmet Şara'nın değişimi, hem Suriye'nin hem de bölgenin artık yeni bir döneme girdiğinin göstergesi gibi.