Son Mühür - Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlanan bildiride, orta ve ağır hizmet tipi araçların askeri lojistik, afet müdahalesi ve kritik altyapı taşımacılığı gibi alanlarda ulusal güvenlik açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. ABD’nin 1950-1990 yılları arasında bu sektörde lider konumda olduğu, ancak üretimin zamanla yurt dışına kaymasıyla ithalat bağımlılığının arttığı ifade edildi. Motor, batarya, şanzıman gibi önemli parçalarda ve otobüs üretiminde yabancı tedarikçilere olan bağımlılığın dikkat çekici düzeyde olduğu belirtildi.

Bildiride, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi araçlar ile bu araçların parçalarına yüzde 25, otobüslere ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacağı açıklandı. Bu vergilerin temel amacının; tedarik zincirlerini güçlendirmek, sanayi direncini artırmak, ABD’deki vasıflı iş gücünü genişletmek ve yerli üretimin pazar payını büyütmek olduğu ifade edildi. Ayrıca bildiride, Kanada ve Meksika'dan gelen ve ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında tercihli vergiye tabi ürünler için bu ek vergilerin yalnızca ABD dışı bileşenler üzerinde geçerli olacağı da belirtildi.

Trump’ın imzaladığı bildiride ayrıca, 2030 yılına kadar ABD'de montajı yapılan orta ve ağır hizmet tipi kamyonlar için, toplam değerlerinin yüzde 3,75’i oranında vergi indirimi uygulanacağı duyuruldu. Bu teşvikin kamyon motoru üreticilerini de kapsayacağı belirtilirken, otomobil üreticilerinin de aynı orandaki vergi avantajından 2030 yılına kadar yararlanabileceği ifade edildi.