Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, eski milli futbolcu Ümit Karan, geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Ümit Karan ile birlikte 23 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Tutuklama talep edilmişti!

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne bugün sevk edilen Ümit Karan, ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Karan ile birlikte 13 kişi hakkında daha tutuklama talep edilmişti. Karan ve 13 kişi hakkında mahkeme kararını verdi.

Ümit Karan tutuklandı!

Eski milli futbolcu Ümit Karan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 13 kişinin de tutuklandığı öğrenildi.