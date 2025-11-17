Son Mühür - ABD ile Venezuela arasındaki askeri gerilim her an artış gösterebiliyor. Haftalar önce yola çıkan Gerard R. Ford uçak gemisi, eskort gemileriyle birlikte Venezuela kıyılarına konuşlandırıldı. Savaş çanları hızla çalmaya başlarken, ABD Başkanı Donald Trump’tan sürpriz bir hamle geldi. Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro ile görüşebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida’dan Washington’a dönmek üzere havaalanında uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Venezuela ile ilgili yeni bir gelişme olup olmadığı sorusuna “Hayır, yok” cevabını veren Trump, “Maduro ile bazı görüşmeler yapabiliriz ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyor” dedi. Kongre ile Venezuela konusunu görüştükleri sorusuna ise, “Kongre’yi işin içinde tutmak istiyoruz” yanıtını verdi.

Rubio'nun açıklaması bekleniyor

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu Kongre’yi bilgilendirmekle görevlendirdiğini belirterek, “Kongre’nin onayını almak zorunda değiliz, ancak onları bilgilendirmek iyi bir adım olur. Tek yapmalarını istemediğim şey, ordu ve CIA gibi kurumları riske atabilecek çok önemli ve gizli bilgileri sızdırmaları” ifadelerini kullandı.