Son Mühür - Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları her yıl giderek artıyor. Bazı ev sahiplerinin kiralama koşulları ise kiracılar için büyük bir yük oluşturuyor. Kimisi kefil isterken, kimisi sabıka kaydına bakıyor; hatta banka hesap özeti talep edenler bile var. Günümüzde ise bazı ev sahipleri, 12 aylık sözleşmelerde her ay için ayrı bir senet talep ediyor.

Kiracıdan senet istemek yasal mı?

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Ali Güvenç Kiraz, mal sahibinin kira alacağını güvence altına almak amacıyla senet talep edebileceğini belirterek, Yargıtay’ın bu konuda herhangi bir hukuka aykırılık görmediğini söyledi. Kimileri bunu teminat olarak isterken, bazıları da kira ödenmeme riskine karşı “Senet şart” diyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: her senede imza atılmaz; kira bedeli ve depozito dışında kiracıdan senet talep edilemez.

Depozito senedi kaç aylık?

NTV’den Canan Yıldırım’ın haberine göre, depozito bedeli için düzenlenen senetle ilgili de önemli bir sınırlama bulunuyor. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Kiraz, depozito için verilecek senedin üç aylık kira bedelini geçemeyeceğini vurguluyor. Üç aydan fazla talep edilen senetlerin geçersiz olacağını belirten Kiraz, “Bunun dışında herhangi bir alacak kalemi için; demirbaşlar, eşyalar veya apartman aidat borçları gibi borçlar için senet düzenlemek zorunlu değildir” dedi. Üç aydan uzun senetlerin ise Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan “kiracı aleyhine düzenleme yasağı” kapsamına girdiğine dikkat çekiliyor. Kiraz son olarak şu ifadeleri kullandı: ''Hem kira borcunu ödeme riski ortaya çıkar, hem de senetleri ödeme riski ortaya çıkar. Yani bir konuda aynı anda iki borç ödeme ortaya çıkabilir. Kira borcuna yönelik verilen senetlerin hepsinin mutlaka kira sözleşmesinin içine veya kira sözleşmesinin içindeki bir ek protokol; yani senet protokolüne ne için verildiği ve senet numaraları senet tarihleri vade tarihlerinin açık ve aleni şekilde yazılması gerekir."