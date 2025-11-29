ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde imzalanan bazı resmi belgelerin geçersiz sayıldığını duyurdu. Trump, açıklamasında Biden’ın tüm başkanlık kararnamelerini bizzat imzalamadığını iddia etti.

“Autopen” iddiası

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden döneminde imzalanan resmi belgelerin yaklaşık yüzde 92’sinin Autopen adı verilen imza makinesi ile imzalandığını öne sürdü. Bu yöntemin, başkanın imzasının taklit edilmesine olanak tanıdığını savunan Trump, ABD yasalarına göre başkanın özel izni olmadan Autopen kullanımının yasak olduğunu hatırlattı.

Başkanlık belgeleri geçersiz sayıldı

Trump, Biden tarafından bizzat imzalanmamış tüm başkanlık kararnamelerini ve resmi belgeleri iptal ettiğini belirtti. Açıklamasında, “Autopen kullanılarak imzalanan tüm belgeler geçersizdir. Bu belgelerin kullanılması yasalara aykırıdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Biden’ın resmi belgelerin Autopen ile imzalandığını kabul etmemesi durumunda “yalancı şahitlik” suçlamasıyla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Autopen nedir?

Autopen, yoğun programlar nedeniyle üst düzey yetkililerin her belgeyi bizzat imzalamasına olanak tanımayan bir cihaz olarak biliniyor. Bu cihaz, imza sahibinin el yazısını taklit eden bir şablon kullanarak belgeleri fiziksel olarak imzalıyor. ABD başkanları ve diğer yetkililer, zaman tasarrufu sağlamak için bu yöntemi sıkça kullanıyor.