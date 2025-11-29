ABD Dışişleri Bakanlığı, Afgan pasaportuyla seyahat eden kişilere vize verilmesinin derhal askıya alındığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD’nin ulusal ve kamu güvenliğini korumak amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

Rubio: en önemli öncelik ülke güvenliği

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, karara ilişkin yaptığı paylaşımda, ülkeyi ve halkı korumanın ABD’nin en önemli önceliği olduğunu ifade etti.

Kararın arka planında başkentteki saldırı var

Vize kararının, Washington’da Beyaz Saray’a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın silahlı saldırıya uğramasının ardından alındığı belirtildi. Polis, çarşamba günü saat 14.15 sıralarında yaşanan saldırının ardından şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Saldırgan gözaltında, cinayet suçlaması

Yetkililer, saldırının tek kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Savcılık, saldırının şüphelisinin Afganistan uyruklu 29 yaşındaki Rahmanullah Lakanwal olduğunu, saldırıda vurulan Ulusal Muhafızlardan 20 yaşındaki Sarah Beckstrom’un hayatını kaybettiğini, 24 yaşındaki Andrew Wolfe’un ise yaralandığını bildirdi. Şüphelinin birinci derece cinayetle yargılanacağı aktarıldı.

Washington’da güvenlik önlemleri artırıldı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırının ardından başkentte görev yapan Ulusal Muhafız sayısının artırılacağını açıkladı. Başkanın talimatıyla 500 ek askerin Washington’a sevk edileceği duyuruldu.