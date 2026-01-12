ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yayımladığı bir görselde kendisini “Venezuela’nın Geçici Başkanı” olarak nitelendirdi. Paylaşımda, Ocak 2026 itibarıyla Venezuela’nın fiili liderliğini üstlendiği yönünde bir ifade yer aldı.

Maduro operasyonu sonrası geldi

ABD güçleri, 3 Ocak’ta Venezuela’da düzenlenen askeri operasyonda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i yakalayarak ABD’ye götürdü. Operasyonun ardından Maduro’nun ülke yönetiminden fiilen uzaklaştırıldığı açıklandı.

Geçici başkanlık süreci tartışmalı

Maduro’nun yakalanmasının ardından Venezuela’da Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez geçici başkan olarak yemin etti. Trump’ın paylaşımı, bu sürecin ardından gelmesi nedeniyle uluslararası hukuk ve egemenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Yeni diplomatik kriz başlığı

Trump’ın kendisini Venezuela’nın geçici başkanı olarak gösteren paylaşımı, uluslararası kamuoyunda sert tepkilere yol açtı. Uzmanlar, bu çıkışın ABD–Latin Amerika hattında yeni bir diplomatik kriz dalgasını tetikleyebileceği değerlendirmesinde bulundu.