İran Devrim Muhafızları, İsrail’e yönelik yeni bir füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlatıldığını açıkladı. İran’a yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, saldırının “Gerçek Vaat 4 Operasyonu”nun 16’ncı dalgası kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu.

“İşgal altındaki toprakların kalbi hedef alındı”

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, hava ve uzay kuvvetlerinin çok sayıda füze ve İHA’yı İsrail topraklarına yönlendirdiği belirtildi. Açıklamada, saldırıların “işgal altındaki toprakların kalbine” yönelik olduğu ifade edildi.

Saldırının kapsamına ve kullanılan mühimmatın türüne ilişkin ayrıntılı teknik bilgi paylaşılmadı.

Tel Aviv’de alarm: Sivillere sığınak çağrısı

Saldırı sırasında Tel Aviv başta olmak üzere İsrail’in merkezi bölgelerinde hava saldırısı sirenleri devreye girdi. Yetkililer, sirenlerin çaldığı bölgelerde yaşayan sivillerden acilen sığınaklara inmelerini istedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’dan atılan balistik füzelerin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye alınarak füzelerin havada imha edilmeye çalışıldığını açıkladı.

Bir kişi yaralandı

İsrail’in acil yardım servisi Magen David Adom, saldırı sırasında 32 yaşındaki bir kadının şarapnel parçaları nedeniyle hafif yaralandığını duyurdu. Yaralının olay yerinde tedavi edildiği bildirildi.

Füze parçaları için inceleme başlatıldı

İsrail polisi, ülkenin merkezindeki bazı bölgelerde füze parçalarının düştüğüne ilişkin ihbarlara müdahale edildiğini açıkladı. Güvenlik güçlerinin olay yerlerinde inceleme başlattığı ve riskli alanların kontrol altına alındığı kaydedildi.

IDF İç Cephe Komutanlığı ise sirenlerin sustuğu bölgelerde sivillerin sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu. Ancak yetkililer, olası yeni saldırılara karşı vatandaşların sığınaklara yakın kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

Bölgedeki karşılıklı saldırılar, Orta Doğu’daki gerilimin yeni bir aşamaya taşındığı yorumlarına neden oldu.