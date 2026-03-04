Son Mühür - Çin borsalarında gerileme yaşandı. Açıklanan satın alma müdürleri endeksi verileri ekonomiye ilişkin karışık sinyaller verdi. Asya’nın en büyük ekonomisine dair gelen veriler net bir yön göstermezken, piyasalarda Pekin yönetiminden yeni ekonomi politikası mesajları bekleniyor.

Avustralya borsası da düşüşle günü karşıladı. Dördüncü çeyrek büyüme verileri beklentilerin üzerinde gelse de bu tablo enflasyon baskılarının artabileceğine yönelik endişeleri beraberinde getirdi. Bölge piyasaları ise Wall Street’ten zayıf bir başlangıç devraldı. ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi küresel risk iştahını baskılamayı sürdürüyor. S&P 500 vadeli işlemleri Türkiye saatiyle 02.53 itibarıyla yaklaşık yüzde 0,4 geriledi.

Yüzde 11 geriledi

Güney Kore borsasında KOSPI endeksi, Asya piyasaları arasında en sert düşüşü yaşayan endeks oldu. Yüzde 11’e yaklaşan kayıp yaşayan endeks, önceki seansta görülen ağır satışların ardından düşüşünü daha da derinleştirdi. KOSPI’deki gerilemede özellikle büyük çip üreticileri ve otomotiv şirketlerindeki kâr satışları etkili oldu. Endeksin en yüksek ağırlığa sahip hisseleri arasında yer alan Samsung Electronics, SK Hynix ve Hyundai Motor’daki satışlar piyasayı aşağı çekti.

Samsung Electronics hisseleri ise dikkat çekici şekilde değer kaybetti. Şirketin Teksas’ta kurduğu yeni çip fabrikasında seri üretimin 2027’ye ertelendiği açıklandı. Daha önce üretimin 2026’da başlaması planlanıyordu. Ülkedeki teknoloji hisseleri genel olarak sert satış baskısıyla karşılaştı. Son iki ayda yapay zeka temalı iyimserlikle güçlü yükseliş yaşayan sektör, son günlerde kâr satışlarının hedefi haline geldi. Geçen hafta rekor seviyelere ulaşan KOSPI endeksi, bu zirvenin ardından hızlı bir geri çekilme yaşadı. Endeks şu anda geçen haftaki tarihi seviyesinin yaklaşık yüzde 16 altında işlem görüyor.