Son Mühür - Son dönemde telefon operatörleri tarafından aranan birçok tüketici, “ilk ay ücretsiz” ya da “hediye” şeklinde sunulan promosyon teklifleriyle karşı karşıya kalıyor. İlk etapta masum bir kampanya gibi görünen bu teklifler, dikkat edilmediği takdirde aylar süren yüksek faturalar ve taahhüt bedelleriyle sonuçlanabiliyor.

'Ücretsiz' kelimesi geçiyorsa...

Operatörlerin çağrı merkezleri aracılığıyla yürüttüğü bu uygulamada, müşterilere çeşitli ek paketler teklif ediliyor. Görüşme sırasında “deneme amaçlı, ilk ay hiçbir ücret ödemeyeceksiniz” denilerek alınan sözlü onaylar, çoğu zaman mevcut abonelik sözleşmesine yeni bir taahhüt süresi eklenmesi anlamına geliyor.

Ücretsiz dönemin sona ermesinin ardından faturalarında beklemedikleri artışlarla karşılaşan müşteriler ise iptal talebinde bulunduklarında “kullanım süresi dolmadan ayrılma bedeli” adı altında taahhüt ücreti ödemek zorunda kalabiliyor.

'Evet' ya da 'onaylıyorum' demeyin

Uzmanlar, bu tür aramalar karşısında “evet” ya da “onaylıyorum” demeden önce dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. En büyük riskin, tüketicinin yalnızca o an sunulan teklife odaklanarak işlemin mevcut abonelik sözleşmesinin süresini uzatıp uzatmadığını sorgulamaması olduğu belirtiliyor. Ne yapılması gerekiyor? Hukukçular, telefon yoluyla kurulan mesafeli sözleşmelerde tüketicinin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkı bulunduğunu hatırlatıyor. Yanıltıcı bilgi verilerek bir paket tanımlandığını düşünüyorsanız şu adımları izleyebilirsiniz: Öncelikle operatörün müşteri hizmetlerini arayarak yazılı ya da sözlü iptal talebi oluşturun. Operatörden sonuç alamazsanız, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) çevrim içi şikayet sistemi üzerinden başvuru yapın. Haksız şekilde tahsil edilen ücretlerin iadesi için ise ikamet ettiğiniz yerdeki kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunun.