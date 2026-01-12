Son Mühür- Son günlerde sosyal medyada ve teknoloji dünyasında gündem olan “Instagram’da milyonlarca hesabın ele geçirildiği” iddiası kullanıcıları endişelendirdi.

Bir siber güvenlik şirketinin ortaya attığı iddia, platformun güvenliğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirirken, Instagram cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

17,5 milyon hesap için “veriler çalındı” iddiası

Söz konusu güvenlik şirketi, siber suçluların 17,5 milyondan fazla Instagram kullanıcısına ait bazı hassas bilgilere ulaştığını ileri sürdü. İddiaya göre ele geçirilen veriler arasında:

Kullanıcı adları

Fiziksel adresler

Telefon numaraları

E-posta adresleri gibi kişisel bilgiler yer aldı. Şirket, iddialarını desteklemek amacıyla Instagram kullanıcılarına gönderildiği öne sürülen bir şifre sıfırlama e-postasının ekran görüntüsünü de kamuoyuyla paylaştı.

Şifre sıfırlama e-postaları kafa karıştırdı

Paylaşılan görüntülerde, bazı kullanıcıların hesap güvenliği gerekçesiyle şifre sıfırlama talebi almış gibi görünen e-postalar aldığı öne sürüldü. Bu durum, “Instagram’da büyük çaplı bir veri ihlali mi yaşandı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Instagram: “Sistemlerimiz güvende”

Artan iddiaların ardından Instagram, kamuoyunu rahatlatan bir açıklama yayımladı. Platform, herhangi bir veri ihlali yaşanmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Harici bir tarafın, bazı kişiler adına şifre sıfırlama e-postası talep etmesine izin veren bir sorunu düzelttik.

Sistemlerimizde herhangi bir ihlal bulunmamaktadır ve Instagram hesapları güvendedir. Bu e-postaları görmezden gelebilirsiniz. Yaşanan karışıklık için özür dileriz.”

2024 API sızıntısı iddiası gündemde

Teknoloji sitesi The Register’ın aktardığı bilgilere göre, tartışmaların merkezinde yer alan veri setinin, bir internet sitesinde paylaşılan ve 17 milyondan fazla kullanıcıya ait kişisel bilgileri içerdiği öne sürülen bir döküm olduğu belirtiliyor.

Söz konusu paylaşımı yapan kişinin, bu bilgilerin 2024 yılında tespit edilen bir API sızıntısının sonucu olduğunu iddia ettiği ifade ediliyor.

“Veri ihlali yok”

Instagram, tüm bu iddialara rağmen sistemlerinde herhangi bir sızıntı bulunmadığını yineleyerek kullanıcı hesaplarının güvende olduğunu vurguladı.

Şirket, şüpheli e-postaların teknik bir sorundan kaynaklanan hatalı taleplerle ilişkili olduğunu ve problemin giderildiğini bildirdi.