Son Mühür - Amerikan CNN televizyonuna konuşan kaynaklar, CIA’in İran’a yönelik planlarına dair dikkat çeken iddialar ortaya attı. Kaynaklara göre ABD yönetimi, İranlı muhalif gruplarla ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle askeri destek sağlanması konusunda aktif temaslar yürütüyor.

İranlı bir Kürt kaynak, bazı İranlı muhalif silahlı grupların ülkenin batısında çeşitli eylemler planladığını ve bu grupların ABD ile İsrail’den destek beklediğini belirtti. Ayrıca bölgedeki Kürtlerin İran’da belirli bir alanı kontrol altına alarak İsrail için bir “tampon bölge” oluşturup oluşturamayacağı ihtimalinin de gündeme getirildiği öne sürüldü.

Kürtleri mi silahlandırıyorlar?

Eski Pentagon yetkilisi ve CNN ulusal güvenlik uzmanı Alex Plitsas da ABD’nin Kürtleri silahlandırarak İran’da olası bir ayaklanma sürecini hızlandırmaya çalıştığını ileri sürdü. Plitsas, “İran halkı büyük ölçüde silahsız. Güvenlik güçleri çözülmedikçe ya da dışarıdan silah desteği sağlanmadıkça iktidarı ele geçirmeleri zor görünüyor.” ifadelerini kullandı.